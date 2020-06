Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern Munich veut encore frapper fort à Paris !

Publié le 22 juin 2020 à 10h15 par A.M.

Déjà proche d'enrôler Tanguy Kouassi, le Bayern Munich semble bien décider à piocher dans le réservoir parisien puisque c'est au tour d'Adil Aouchiche de susciter l'intérêt du club bavarois.

Cet été, le Paris Saint-Germain s'apprête à laisser filer plusieurs joueurs prometteurs. Ainsi, Tanguy Kouassi, malgré un temps de jeu plus qu'intéressant pour un joueur de 17 ans cette saison, a décidé de partir et devrait rejoindre le Bayern Munich selon toute vraisemblance. Mais ce n'est pas tout. Adil Aouchiche devrait lui aussi quitter son club formateur avant même la signature de son premier contrat professionnel. Et alors que l'ASSE semble tenir la corde pour le jeune milieu offensif du PSG, plusieurs clubs allemands auraient débarqués pour s'offrir Adil Aouchiche.

L'Allemagne débarque pour Aouchiche