Mercato - PSG : Edinson Cavani a bien tourné la page PSG...

Publié le 22 juin 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Sur le départ, Edinson Cavani, dont le contrat au PSG prend fin le 30 juin, semble bien avoir définitivement tourné la page parisienne et se concentre sur son avenir, sans passer par la case Ligue des Champions.

« Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin . » Leonardo l'a donc révélé il y a une semaine dans les colonnes du JDD, Edinson Cavani ne sera pas conservé, tout comme Thiago Silva d'ailleurs. Mais à la différence du Brésilien, le Matador semble avoir décidé de ne plus du tout porter le maillot du PSG puisqu'il ne devrait pas terminer la Ligue des Champions avec le club de la capitale. Une décision radicale qui semble se confirmer puisque l'Uruguayen était absent à l'occasion de la reprise de l'entraînement ce lundi. Et les raisons de son choix commencent à s'éclaircir.

«Cavani n'a pas très bien pris les déclarations de Lenardo»

Au micro d' Europe 1 , Arnaud Hermant, journaliste de L'Equipe , s'est prononcé sur la situation d'Edinson Cavani, et explique les raisons qui l'ont poussé à refuse une dernière pige au PSG pour terminer la Ligue des Champions : « Il y a deux ou trois choses qui sont entrées en compte. Il se serait bien vu prolonger un an ou deux, il a été contrarié que ça n’aboutisse pas. Il y a les déclarations de Leonardo dans le JDD qui disait que c’était la fin d’un cycle, qu’il fallait tourner la page, ça il ne l’a pas très bien pris. Autre élément, un peu plus contractuel, il a 33 ans et doit signer dans un club performant. Il veut des engagements du PSG au delà des conditions financières, c’était quid pour lui s’il devait avoir un pépin physique ? Ce qui empêcherait potentiellement de signer ailleurs après la Ligue des champions en août. Est-ce que le PSG l’aiderait ? A priori le club ne s’est pas engagé ou pas encore engagé. Donc, Cavani a préféré aux dernières nouvelles dire au PSG : on arrête là. » Edinson Cavani se tourne donc vers l'après-PSG.

Un dernier gros contrat en Liga ?