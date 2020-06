Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les craintes se confirment pour Florian Thauvin...

Publié le 21 juin 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Florian Thauvin pourrait bien causer de sérieux soucis à l'OM qui aura dû mal à le vendre cet été et qui n'arrivera pas non plus à le prolonger. Autrement dit, un départ libre n'est pas du tout à exclure à l'issue de son bail.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 9 mars dernier, l'hypothèse de voir Florian Thauvin partir libre dans un an prend de l'ampleur. Et pour cause, l'OM n'a toujours pas bougé pour lancer les discussions au sujet d'une éventuelle prolongation du contrat du Champion du monde qu prend fin en juin 2021. Le club phocéen, en grande difficulté financière doit vendre cet été afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale, ce n'est donc clairement pas le moment d'offrir une prolongation, et donc une augmentation, à Florian Thauvin qui est déjà l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif. Par conséquent, les options semblent assez claires. Soit il est vendu cet été, soit il partira libre dans un an.

L'OM réclame 20M€, mais craint un départ libre...

Et dans ses colonnes ce dimanche, L'Equipe fait le point sur la situation de Florian Thauvin. Ainsi, conscient de la situation, Jacques-Henri Eyraud a revu ses exigences à la baisse et serait prêt à accepter une offre avoisinant les 20M€ pour lâcher son ailier de 27 ans dès cet été. Il faut dire que cela permettrait à l'OM d'éviter de voir son joueur partir gratuitement dans un an et ainsi subir un sacré manque à gagner. Cependant, les prétendants se font rares sur le marché, ce qui représente un atout de moins pour faire grimper les enchères. D'autant plus que si un club se positionne, il sera en position de force et sera forcément averti de problèmes financiers olympiens. Le dossier pourrait donc traîner en longueur, ce qui laisse penser qu'un départ libre dans un an est l'issue la plus probable.

