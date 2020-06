Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un scénario redouté pour Kostas Mitroglou !

Publié le 21 juin 2020 à 14h45 par La rédaction

L’OM va devoir gérer le cas de Mitroglou lors du prochain mercato et il ne le fait pas sans crainte.

Prêté depuis un an et demi à Galatasaray d’abord puis au PSV Eindhoven ensuite, Kostas Mitroglou va faire son retour à Marseille cet été. L’attaquant grec avait quitté l’OM en janvier 2019 en situation d'échec pour se relancer. Les deux prêts de l'ancien joueur du Benfica n’ont semble-t-il pas été concluants. Aujourd’hui de retour à l’OM, il devrait avoir du mal se faire une place de titulaire et un départ serait donc de nouveau envisagé. La situation financière très compliquée de l’OM l’oblige à vendre ses joueurs même si dans le cas de Kostas Mitroglou une vente pourrait s’avérer compliquée.

L’OM prêt à laisser Mitroglou partir... gratuitement