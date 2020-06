Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour Adam Ounas, ça ne ferait aucun doute...

Publié le 22 juin 2020 à 7h45 par B.C.

Alors que plusieurs rumeurs font état d'un intérêt supposé de l'ASSE pour Adam Ounas, le transfert de l'international algérien dans le Forez serait tout simplement impossible à se concrétiser.

Comme vous l'a annoncé le 10 Sport , Claude Puel souhaite rajeunir son effectif durant le mercato estival. Ainsi, plusieurs cadres pourraient être poussés vers la sortie, tandis que des joueurs plus jeunes sont attendus. Les rumeurs sont donc nombreuses en vue du mercato estival, et le nom d'Adam Ounas (Napoli) a notamment été évoqué sur les réseaux sociaux. Interrogé sur ce supposé intérêt samedi, le journaliste Manu Lonjon a toutefois été catégorique : « C'est absolument impossible pour Saint-Étienne. Adam Ounas avait une option d'achat à plus de 20M€ à Nice je crois. Il a un salaire qui ferait de lui le plus élevé de Saint-Étienne. Donc ce n'est pas du tout le profil. »

Ounas, un transfert impossible pour l'ASSE