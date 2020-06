Foot Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Khazri, Debuchy... Claude Puel face à un problème de taille cet été !

Publié le 21 juin 2020 à 23h15 par H.G.

Alors que l’AS Saint-Etienne a l’intention de se lancer dans un nouveau cycle en rajeunissant son effectif, les Verts pourraient se heurter à un réel problème au moment de faire partir certains joueurs expérimentés.

La feuille de route de Claude Puel en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts est clairement établie. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, le technicien français entend rajeunir l’effectif de l’ASSE en recrutant de jeunes talents dotés d’un fort potentiel et au prix accessible. Cependant, avant toute chose, les Verts n’auront d’autre choix que de vendre certains de leurs joueurs pour renflouer leurs caisses bien fragilisées après le passage de la pandémie de COVID-19. Dans cette perspective, plusieurs joueurs seraient sur le départ, et notamment des joueurs expérimentés qui touchent des émoluments conséquents pesants lourds sur les finances du club. Ainsi, des éléments comme Stephane Ruffier, Wahbi Khazri, Yann M’Vila ou encore Mathieu Debuchy sont susceptibles de quitter l’ASSE dans les semaines à venir. Seulement voilà, il faudra évidement trouver des clubs acheteurs, et il se pourrait que ce soit là que le bat blesse pour les Verts…

« Tout le monde sait qu'ils ont des contrats importants »