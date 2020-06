Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Lionel Messi va connaître son épilogue…

Publié le 21 juin 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau

En partie à cause des accrochages qu’il a eu avec sa direction cette saison, Lionel Messi a été annoncé sur le départ. Sous contrat jusqu’en juin 2021, alors qu’il disposait d’une option qui lui permettait de quitter librement le club avant le 31 mai, Messi a choisi de ne pas lever la clause en question. La Pulga devait d’ailleurs rapidement prolonger son idylle avec la formation culé.

« Pour le moment, nous sommes focalisés sur l'impact qu'aura la pandémie sur le club et sur ce qui se passera avec l'Etat d'Urgence. Nous parlerons avec eux (l'entourage de Messi, NDLR), mais nous le ferons au moment adéquat. Messi l'a déjà dit à plusieurs reprises, il terminera sa carrière au Barça, donc nous ne sommes pas inquiets. Mais il faudra discuter avec lui afin de trouver un accord. Avant le 30 juin ? Je ne sais pas. Personne ne sait quand terminera l'Etat d'Urgence » . Voici le message plein d’optimisme que diffusait Josep Maria Bartomeu fin mars, soit quelques jours après la suspension des compétitions afin d’éviter la propagation du Covid-19. Cette crise sanitaire a engendré une grosse crise financière dans le monde du football, forçant les clubs à revoir leurs plans initiaux pour le mercato estival. Le FC Barcelone n’y fait pas exception. Pour combler Lionel Messi, le Barça compterait recruter Lautaro Martinez et continuerait de rêver de Neymar. Mais la priorité blaugrana pour le président de la Liga Javier Tebas devrait résider dans la prolongation du contrat de Lionel Messi, qui court jusqu’en juin 2021. « Je souhaite, s’il vous plait, que Lionel Messi reste en Liga car c’est le meilleur joueur du monde ». Président du Barça , Josep Maria Bartomeu serait sur la même longueur d’onde que Javier Tebas.

La prolongation de Messi, une priorité en cette saison mouvementée

Comme ESPN le révélait ces derniers temps, Josep Maria Bartomeu aurait la ferme intention de prolonger les contrats de Lionel Messi et de Marc-André Ter Stegen courant respectivement jusqu’en juin 2021 et juin 2022, avant les prochaines élections présidentielles au printemps prochain. Cependant, le dossier Messi a fait couler beaucoup d’encre dans la presse au fil de la saison. En effet, souvent en désaccord avec la communication du club, que ce soit lors des raisons dévoilées par Eric Abidal concernant le licenciement d’Ernesto Valverde ou à propos de la réduction des salaires en mars dernier, Messi a utilisé ses réseaux sociaux pour remettre les choses au clair. Cette défiance a engendré de grosses rumeurs sur la suite de sa carrière, certains médias évoquant notamment un transfert en Italie à l’Inter ou en Angleterre à Manchester City. Un challenge en Amérique a aussi été une possibilité prise en considération par la presse, d’autant plus que dans son contrat actuel Messi dispose d’une clause lui permettant de quitter librement le FC Barcelone à chacune des fins de saison. Néanmoins, ladite option en question devait être exercée avant le 31 mai, et ne l’a pas été. De quoi permettre au Barça de souffler et de travailler sereinement sur le renouvellement du bail de son capitaine. Et ces derniers jours, cette opération a pris un grand tournant.

Un contrat de trois ans, dont deux en option ?