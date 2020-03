Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu interpelle Messi pour son avenir !

Publié le 31 mars 2020 à 9h00 par A.M.

Bien que la pandémie de Covid-19 paralyse tous les dossiers des clubs de football, Josep Maria Bartomeu n'affiche aucune inquiétude concernant l'avenir de Lionel Messi dont le contrat au Barça prend fin en juin 2021.

Le football est à l'arrêt un peu partout dans le monde, par conséquent les revenus des clubs le sont aussi. Une situation qui risque d'engendrer des complications dans de nombreux dossiers chauds, même au FC Barcelone. A commencer par l'avenir de Lionel Messi. En effet, le contrat de l'international argentin prend fin en juin 2021 et il dispose même d'une clause lui permettant de partir libre à la fin de la saison. Il y a tout de même très peu de chances que La Pulga décide de quitter le Barça cet été,mais, le club catalan serait bien inspiré de prolonger son bail le plus rapidement possible. Cependant, les discussions ont toutefois pris du retard avec le confinement imposé en Espagne et la suspension des compétitions. Malgré tout, cela n'inquiète pas Josep Maria Bartomeu qui continue d'afficher son optimisme pour l'avenir de Lionel Messi.

Bartomeu affiche sa confiance pour Messi