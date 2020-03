Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Maldini, Cristiano… Ce témoignage fort sur l’avenir de Messi !

Publié le 28 mars 2020 à 18h30 par Th.B.

Régulièrement pointé du doigt pour refuser de se lancer un nouveau challenge au FC Barcelone, Lionel Messi a été conforté dans sa position par Jamie Carragher qui a également effectué toute sa carrière dans le même club.

Au FC Barcelone, de par ses performances et son talent, Lionel Messi est devenu une légende du club voire même de l’histoire du football. En effet, le capitaine du Barça est considéré comme étant l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais n’a jamais quitté le club catalan pour se lancer un nouveau challenge contrairement à son grand rival Cristiano Ronaldo. Des comparaisons qui n’ont pas lieu d’être selon Jamie Carragher, ancienne gloire de Liverpool, unique club que le défenseur a connu dans sa carrière.

« Il faut applaudir Ronaldo et reconnaitre qu'il a bien géré sa carrière, mais ce n'est pas une raison pour critiquer Messi »