Mercato - ASSE : Claude Puel prêt à tenter un gros coup avec Adam Ounas ? La réponse !

Publié le 21 juin 2020 à 1h30 par La rédaction

Alors que son nom a récemment circulé du côté de l'ASSE, Adam Ounas (23 ans) n'aurait aucune chance de débarquer chez les Verts cet été.

Adam Ounas (23 ans) ne sait pas de quoi sera fait son avenir. L’ailier avait été prêté avec une option d'achat par Naples à l'OGC Nice l'été dernier, aux moments où les Aiglons réalisaient un mercato ambitieux avec les arrivées de Kasper Dolberg et d'Alexis Claude-Maurice . Alors qu'il a inscrit 4 buts en 19 rencontres, l’international algérien (9 sélections) ne sera pas retenu pas les Niçois qui ont décidé de ne pas lever l’option d’achat du joueur. À un an de la fin de son contrat chez les Napolitains , Adam Ounas pourrait quitter l’Italie à moindres frais cet été et tenter de rebondir dans un autre club.

« Impossible pour Saint-Etienne »