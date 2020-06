Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo rassuré pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 21 juin 2020 à 0h15 par A.C.

Nikola Milenkovic, défenseur de la Fiorentina suivi de près par le Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de son avenir.

Leonardo a lancé les recherches, pour trouver le successeur de Thiago Silva. Selon nos informations, le directeur sportif du Paris Saint-Germain suit notamment Alessio Romagnoli du Milan AC. Foot Mercato a annoncé de son côté que Nikola Milenkovic serait également sur la short-list du PSG. Au sein de la Fiorentina on souhaiterait prendre les devants en prolongeant le défenseur, mais les négociations stagnent depuis plusieurs mois

« Encore trop tôt pour parler de prolongation »