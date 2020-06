Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane n’a toujours pas bougé pour Eduardo Camavinga

Publié le 23 juin 2020 à 5h15 par T.M.

Après avoir explosé sous le maillot de Rennes, Eduardo Camavinga apparait comme l’un des gros dossiers de l’été du Real Madrid. Toutefois, les Merengue n’ont toujours pas passé la seconde…

Une saison et puis s’en va ? A seulement 17 ans, Eduardo Camavinga a crevé l’écran pour sa première saison en Ligue 1. Avec Rennes, le milieu de terrain a démontré toute l’étendue de son talent, qui devrait d’ailleurs lui ouvrir les portes des plus grands clubs européens. En effet, le talent du protégé de Julien Stéphan a dépassé les frontières, tapant notamment dans l’oeil du Real Madrid. Depuis plusieurs semaines désormais, de l’autre côté des Pyrénées, il est question de la volonté des Merengue de s’offrir les services de Camavinga, désigné comme le successeur de Casemiro. Mais encore faut-il se mettre d’accord avec la direction de Rennes, et pour le moment, les négociations sont loin d’avoir commencé.

« On n’a reçu aucune offre »