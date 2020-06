Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts vont recevoir une nouvelle offre !

Publié le 23 juin 2020 à 0h00 par A.M.

Prêté depuis cet hiver à Middlesbrough, Harold Moukoudi devrait bien rester au sein du club anglais en cas de maintien en Championship.

Claude Puel a les idées claires pour le mercato estival. Sa volonté est simple, il souhaite rajeunir son effectif tout en s'appuyant sur une colonne vertébrale dont les patrons seront Denis Bouanga et Wesley Fofana. Mais compte tenu du contexte actuel, l'ASSE va devoir vendre plusieurs joueurs de son effectif afin d'équilibrer ses comptes. Et pour éviter de céder Bouanga et Fofana, qui possèdent les deux plus importantes valeurs marchandes de l'effectif, le club du Forez pourrait se séparer de Franck Honorat et Vagner Dias, très suivis en Ligue 1, mais également d'Harold Moukoudi.

Vers une offre pour Moukoudi ?

Prêté depuis le mois de janvier à Middlesbrough, Harold Moukoudi semble avoir mis tout le monde d'accord. Le coach Jonathan Woodgate souhaiterait absolument le conserver en vue de la saison prochaine. Mais selon les informations de Benjamin Danet, directeur général de But , un transfert définitif du défenseur central arrivé libre du Havre ne sera possible qu'en cas de maintien de Middlesbrough. Actuellement 21e et premier non relégable, Boro est clairement en danger puisque le club compte 41 points soit autant que Hull, premier relégable. Comme la Premier League, le Championship, l'équivalent de la Ligue 2 anglaise, a repris et il reste huit journées à disputer. La saison prenant fin le 22 juillet, c'est donc à cette date que l'ASSE saura si une offre de Middlesbrough lui sera transmise pour Harold Moukoudi.