Mercato - Real Madrid : La réponse surréaliste de Mourinho sur un transfert de Kane !

Publié le 22 juin 2020 à 22h00 par Th.B.

Alors que l’ancien joueur d’Arsenal et actuel consultant pour Sky Sports Paul Merson s’est interrogé sur la volonté d’Harry Kane de rester à Tottenham pour jouer sous les ordres de José Mourinho, lui qui est lié au Real Madrid, The Special One a profité d’une conférence de presse pour remettre le consultant à sa place.

Depuis le mois de mars, Harry Kane est annoncé sur le départ. The Daily Telegraph faisait état de la volonté du Real Madrid de recruter le buteur de Tottenham qui a lui même ouvert la porte à un transfert cet été. Alors qu’il a effectué son premier match depuis janvier vendredi dernier lors du nul entre Tottenham et Manchester United (1-1), Harry Kane a paru en petite forme. De quoi permettre à Paul Merson, consultant pour Sky Sports , d’émettre de sérieux doutes quant à la suite des opérations pour l’international anglais à Tottenham, en soulignant ses interrogations quant à la volonté de Kane de continuer à évoluer sous la houlette de José Mourinho qui a eu quelques accrochages avec certains de ses attaquants par le passé. The Special One , de passage en conférence de presse ce lundi, avait préparé une réponse de plus de quatre minutes à Paul Merson concernant le dossier Kane.

Quand Mourinho utilise Drogba, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic et Benzema pour se défendre dans le cas Harry Kane !