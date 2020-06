Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Neymar, le Barça aurait les pieds et poings liés…

Publié le 22 juin 2020 à 17h45 par Th.B.

Alors que la presse catalane fait perdurer le feuilleton Neymar ces derniers temps, le FC Barcelone est en proie à de grosses difficultés financières et ne serait pas en mesure de mener à bien une telle opération avec la réalité économique actuelle.

Le Covid-19 a laissé des séquelles sur la société et sur le monde du football. En effet, afin d’éviter de propager le virus pendant le printemps, les grands championnats européens ont suspendu, voire arrêté leurs compétitions, à l’image de la Ligue 1. Ce qui a débouché sur de grosses pertes financières dans les caisses des clubs. Considérablement fragilisé par l’impact économique du Covid-19, le FC Barcelone va devoir dégraisser son effectif afin de pouvoir mener à bien ses objectifs de recrutement. Alors que le feuilleton Neymar a pris un gros tournant avec la réalité économique actuelle, la presse espagnole via Mundo Deportivo continue d’alimenter ce dossier. Récemment, le média ibérique a révélé que la star du PSG aurait révélé à ses plus proches coéquipiers du vestiaire parisien qu’il voulait « absolument retourner à Barcelone ». Néanmoins, le numéro 10 du PSG ne serait qu’un doux rêve pour le FC Barcelone.

Le Barça « n’a pas d’argent » pour Neymar

Le FC Barcelone éprouverait les plus grosses difficultés pour parvenir à trouver un terrain d’entente avec l’Inter pour le transfert de Lautaro Martinez. L’attaquant argentin dispose d’une clause libératoire fixée à 111M€ dans son contrat. Ne pouvant débourser ladite somme, le Barça discuterait depuis de longues semaines avec l’Inter pour se mettre d’accord sur les modalités d’un échange de joueurs, en vain jusqu’ici. Alors comment le Barça pourrait-t-il transmettre une somme colossale au PSG pour le transfert de Neymar ? D’après Marcelo Bechler, le club blaugrana ne pourrait tout simplement pas y parvenir. Sur son compte Twitter , le correspondant d’ Esporte Interativo a répondu à un tweet d’un internaute sur l’éventuel retour de Neymar au FC Barcelone en faisant passer un message très clair : le Barça « n’a pas d’argent » . Affaire classée ? Réponse dans les prochaines semaines.