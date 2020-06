Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le recrutement de Pjanic serait proche d'être bouclé !

Publié le 22 juin 2020 à 15h00 par La rédaction

En négociation depuis plusieurs semaines, Barcelone et la Juventus semblent enfin avoir trouvé un accord concernant un échange entre Arthur et Miralem Pjanic.

C’est sans doute la fin d’un des feuilletons de cet été. Depuis plus d’un mois, la Juventus et Barcelone seraient en constantes négociations pour un échange entre les deux milieux de terrain Miralem Pjanic et Arthur Melo. Le principal problème était Arthur Melo qui ne souhaitait pas partir du club catalan. En effet, la volonté du FC Barcelone de réaliser ce deal n’était qu’unilatérale dans la mesure où le milieu brésilien n’avait aucune intention de quitter la Catalogne cet été, chose qui compliquait l’opération Miralem Pjanic. Mais cet obstacle serait sur le point de se débloquer grâce aux efforts réalisés par la Juventus ces derniers jours. Le club italien avait revenu dernièrement sa proposition salariale au joueur (proposant 5,2 M€ par an contre 3,2 M€ que touche actuellement le brésilien) et cette hausse de salaire aurait sans doute fini de convaincre le milieu brésilien du Barça de rejoindre l’Italie.

Arthur d’accord pour aller à la Juventus ?