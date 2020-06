Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grosse annonce de ce joueur de Puel sur son avenir !

Publié le 22 juin 2020 à 17h00 par A.M.

Prêté cette saison à Nancy, Vagner Dias est très convoité en Ligue 1 et l'ASSE ne devrait pas s'opposer à son départ. Le jeune attaquant a d'ailleurs évoqué son avenir.

Cet été, l'AS Saint-Etienne va être obligée de vendre plusieurs joueurs afin de renflouer ses caisses. Désireux de conserver ses meilleurs éléments, Claude Puel mise ainsi sur la vente de certains joueurs moins importants dans son groupe à l'image de Franck Honorat, Harold Moukoudi ou encore Vagner Dias. Actuellement prêté à l'AS Nancy, ce dernier est d'ailleurs très convoité en Ligue 1. Comme révélé par le10sport.com, Brest s'est penché sur sa situation, tandis que le FC Metz a fait une entrée remarquée dans ce dossier ces dernières semaines. Le RC Lens serait également dans le coup, mais ce sont bien les Brestois qui semblent les mieux placés par récupérer Vagner Dias, dont la valeur serait estimée à 4M€ pour l'ASSE.

«J’ai la volonté de jouer au plus haut niveau»