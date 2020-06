Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme couac pour Abidal avec Philippe Coutinho ?

Publié le 23 juin 2020 à 0h30 par A.D.

Alors qu'il voudrait transférer Philippe Coutinho avant le 30 juin, le FC Barcelone serait disposé à faire un geste financier. Toutefois, Chelsea, Tottenham et Newcastle, qui s'intéresseraient au Brésilien, voudraient négocier un prêt. Ce qui pourrait totalement bloquer le départ de Philippe Coutinho.

Le FC Barcelone éprouve les pires difficultés à se séparer de Philippe Coutinho. En dehors des plans d'Ernesto Valverde en début de saison, l'international brésilien a été prêté au Bayern. Alors qu'une option d'achat à hauteur de 120M€ aurait été négociée avec le Barça, le club bavarois aurait décidé de ne pas l'activer. Ainsi, Philippe Coutinho devrait revenir à Barcelone, avant de, peut-être, s'envoler vers de nouveaux horizons. A la peine sur le plan financier, le club catalan voudrait vendre son milieu offensif avant le 30 juin, mais devrait avoir du mal à trouver preneur dans le délai imparti.

Philippe Coutinho condamné à rester au Barça ?