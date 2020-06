Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce proche de Tonali prend position pour son avenir !

Publié le 23 juin 2020 à 1h15 par La rédaction

Dans le viseur du PSG pour renforcer l'entrejeu, Sandro Tonali semble promis à l'Inter Milan, et la dernière sortie de sa grand-mère laisse peu de place au doute.

À la recherche d’un milieu de terrain pour venir épauler Marco Verratti et Idrissa Gueye, Leonardo aurait établi une liste de plusieurs joueurs pouvant répondre à ce que désire le club. On y retrouve notamment Ismaël Bennacer, Eduardo Camavinga, Sergej Milinković-Savic, ou encore Sandro Tonali. Le milieu de terrain qui évolue à Brescia plait à Leonardo, mais le joyau est difficile d’accès en raison de son souhait de rester en Italie et des négociations qui seraient bien avancées avec l’Inter Milan comme vous l'avait expliqué le 10 Sport.

La grand-mère de Tonali prend position pour l'Inter