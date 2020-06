Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Cavani ne passe pas en interne !

Publié le 22 juin 2020 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 22 juin 2020 à 20h31

Malgré la reprise de la Ligue des Champions en août, Edinson Cavani n'a pas souhaité prolonger son bail de deux mois. Une décision qui ne passe pas en interne.

Idole du Parc des Princes, Edinson Cavani était promis à des adieux mémorables après sept ans de bons et loyaux services. Cependant, les circonstances ont fait que le Matador devrait s'en aller par la petite porte. Privé d'une sortie digne de ses prestations avec le PSG en raison de la crise du coronavirus, Edinson Cavani a refusé de prolonger son bail de deux mois pour terminer la Ligue des Champions. Ainsi, l'international uruguayen ne sera officiellement plus parisien à partir du 1er juillet. Une décision que beaucoup ont du mal à accepter.

Le vestiaire ne comprend pas

Chez les supporters tout d'abord, certains regrettent ce choix individualiste alors que le PSG aura besoin de toutes ses forces pour bien figurer en Ligue des Champions. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG a toujours clamé son amour pour le club de la capitale, mais à en croire son entourage, il n'a « pas voulu prendre de risque d'entacher son départ dans son nouveau club », lui qui figure sur les tablettes de l'Atlético de Madrid et de l'Inter Milan. De peur de se blesser, Edinson Cavani a donc surpris ses coéquipiers, de retour au Camp des Loges ce lundi, comme l'explique RMC . Une certaine incompréhension régnerait en effet dans le vestiaire, d'autant que Thiago Silva a fait le choix de continuer l'aventure alors qu'il se retrouve dans la même situation que le Matador.

« C'est petit » de la part de Cavani, estime un salarié du PSG