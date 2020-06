Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani remonté contre Leonardo en coulisse ?

Publié le 22 juin 2020 à 16h45 par A.M.

Alors qu'il va quitter le PSG en tant que meilleur buteur de l'histoire du club, Edinson Cavani n'aurait pas vraiment apprécié la récente interview de Leonardo.

En fin de contrat le 30 juin, Edinson Cavani va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain cet été. Il y a une semaine, Leonardo le confirmait dans les colonnes du JDD : « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin . » Une sortie qui n'aurait pas plu du tout au Matador . Vexé, Edinson Cavani aurait donc décidé de refuser de faire une pige supplémentaire pour terminer la Ligue des Champions. Selon Arnaud Hermant, c'est donc l'une des raisons du refus du futur-ex numéro 9 du PSG.

«Les déclarations de Leonardo, ça il ne l’a pas très bien pris»