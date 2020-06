Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation sur le départ de Thiago Silva !

Publié le 22 juin 2020 à 16h15 par A.M.

Alors que Thiago Silva va quitter le Paris Saint-Germain, huit ans après son arrivée, Leonardo aurait été déçu par le comportement de son capitaine au moment de négocier la baisse des salaires.

« Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. » Leonardo l'a récemment confirmé, Thiago Silva va quitter le PSG, huit ans après son arrivée en 2012. Et pourtant, avant cette annonce, la tendance semblait être différente puisque le défenseur brésilien semblait bien parti pour une éventuelle prolongation de contrat. Toutefois, les négociations concernant la baisse de salaire durant l'arrêt de la saison auraient tout changé à en croire Arnaud Hermant.

«En tant que capitaine il aurait dû insuffler quelque chose auprès de ses partenaires»