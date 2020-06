Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone ne change pas ses plans pour Cavani !

Publié le 22 juin 2020 à 15h45 par A.M.

Bien décidé à rejoindre la Liga pour la saison prochaine, Edinson Cavani semble toujours avoir les faveurs de Diego Simeone, qui compte toujours attirer le Matador.

En fin de contrat le 30 juin, Edinson Cavani ne sera pas conservé par le PSG comme l'a récemment confirmé Leonardo dans les colonnes du JDD : « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. » Par conséquent, le Matador est tourné vers l'avenir, d'autant plus qu'il a refusé une pige au PSG pour terminer la Ligue des Champions, et souhaiterait rejoindre la Liga où Diego Simeone l'apprécie toujours autant.

Simeone ne lâche pas Cavani