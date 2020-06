Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse ouverture pour Leonardo avec De Sciglio ?

Publié le 22 juin 2020 à 13h15 par A.D.

Alors que Thomas Meunier se dirigerait vers le Borussia Dortmund, Leonardo n'aurait pas oublié l'idée de recruter Mattia De Sciglio. Alors que le Barça serait également dans le coup, la Juventus aurait décidé de se séparer de son latéral de 27 ans cet été.

Thomas Meunier ne devrait plus porter le maillot du PSG. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, le latéral belge devrait migrer vers le Borussia Dortmund dans les prochains jours. Selon les dernières informations du Parisien et de RMC Sport , Thomas Meunier aurait trouvé un accord avec le BVB. S'il aurait pu rester deux mois supplémentaires pour finir la saison européenne avec le PSG, l'ancien de Brugge devrait finalement poser ses valises à Dortmund dès le mois de juillet. Comme l'a indiqué Le Parisien dernièrement, le PSG ne serait pas parvenu à s'entendre avec le club de la Ruhr et le clan Meunier pour des questions d'ordre juridique. Ainsi, pour remplacer Thomas Meunier, le PSG serait toujours sur les traces de Mattia De Sciglio.

Mattia De Sciglio poussé vers la sortie par la Juve ?