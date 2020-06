Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arthur aurait fixé des exigences colossales à la Juventus !

Publié le 22 juin 2020 à 13h00 par A.D.

Après de longues semaines de négociations, le FC Barcelone et la Juventus seraient presque d'accord sur tout pour l'échange entre Miralem Pjanic et Arthur Melo. Alors que Mattia De Sciglio devrait être retiré de l'opération, le milieu brésilien aurait fixé ses exigences pour rejoindre les Bianconeri.

Depuis de longues semaines, le Barça et la Juve seraient en négociations pour échanger Arthur Melo et Miralem Pjanic. Lors des discussions, les deux clubs se seraient entendus pour inclure Mattia De Sciglio dans la transaction. Si Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio verraient d'un bon oeil un départ au FC Barcelone, Arthur Melo serait, quant à lui, beaucoup plus réticent à l'idée de faire ses valises pour rejoindre la Juventus. A tel point qu'il serait le seul obstacle à la finalisation de cette opération. Mais après avoir usé de tous les arguments possibles et imaginables pour convaincre Arthur Melo, il semblerait que le Barça et la Juve soient proches d'arriver à leurs fins.

Arthur Melo réclamerait le même salaire que Miralem Pjanic