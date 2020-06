Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion au sommet pour l'avenir de Coutinho ?

Publié le 22 juin 2020 à 12h00 par A.D.

Fortement touché par la crise provoquée par le coronavirus, le Barça serait contraint de vendre avant le 30 juin et miserait sur le départ de Philippe Coutinho pour rééquilibrer ses comptes. Dans cette optique, Kia Joorabchian, l'agent du Brésilien, devrait arriver à Barcelone cette semaine pour discuter du départ de son protégé.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Philippe Coutinho serait de plus en plus incertain. Indésirable au FC Barcelone, l'international brésilien a plusieurs touches en Angleterre. Si Carlo Ancelotti et Everton seraient sur les traces de Philippe Coutinho, ils ne seraient pas les seuls. En effet, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Arsenal et Manchester City sont également séduits par le milieu offensif du FC Barcelone et souhaitent pouvoir s'offrir ses services cet été. De son côté, le Barça, qui aurait de grosses difficultés financières, notamment à cause du coronavirus, voudrait à tout prix vendre Philippe Coutinho avant le 30 juin selon Sport.es .

Un rendez-vous avec Kia Joorabchian à Barcelone cette semaine ?