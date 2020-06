Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La demande complètement folle du clan Kouassi à Leonardo !

Publié le 22 juin 2020 à 12h45 par A.M.

Proche de s'engager au Bayern Munich, Tanguy Kouassi avait pourtant la volonté de rester au PSG. Mais les demandes de son entourage semblait démesurée.

Grand espoir du Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi va pourtant probablement quitter le club de la capitale avant même la signature de son premier contrat professionnel. Malgré un temps de jeu plus qu'intéressant pour un joueur de 17 ans puisque Thomas Tuchel l'a utilisé à 13 reprises toutes compétitions confondues, le défenseur central a décidé de quitter le PSG afin de s'engager vraisemblablement vers le Bayern Munich. Comme révélé par le10sport.com, un salaire compris entre 2,5M€ et 3M€ par an ainsi qu'une prime à la signature allant de 1 à 2M€ l'attendent en Bavière.

10M€ de prime à la signature ?