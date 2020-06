Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un couac à 10M€ dans cette opération XXL ?

Publié le 22 juin 2020 à 11h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone et la Juventus travailleraient depuis plusieurs semaines sur un échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic, il se pourrait qu’une complication intervienne prochainement en raison de la différence de valeur marchande des deux joueurs.

Conscients des lacunes affichées par leur effectif cette saison, les dirigeants du FC Barcelone auraient décidé de procéder à de grands travaux au cours de la prochaine session estivale des transferts. Parmi les chantiers des Blaugrana figurerait en première place le milieu de terrain, où Arturo Vidal et Ivan Rakitic pourraient s’en aller cet été à un an du terme de leur contrat. Afin de compenser leur départ et d’apporter un coup de fraîcheur à son entrejeu, le Barça aurait ainsi jeté son dévolu sur Miralem Pjanic, dont la Juventus ne serait pas forcément opposée au départ. Dans cette optique, le club catalan et les Bianconeri négocieraient depuis plusieurs semaines afin de réaliser une opération sur la base d’un échange de joueurs incluant le Bosnien et Arthur Melo, qui plairait tout particulièrement à Maurizio Sarri. Mais après que le milieu brésilien ait mis du temps avant d’entrouvrir la porte à un éventuel départ du FC Barcelone, il se pourrait maintenant qu’un autre blocage intervienne pour la concrétisation de cette opération entre les deux mastodontes européens.

Arthur entrouvrirait la porte à un départ à la Juventus, mais…