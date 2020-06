Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau retournement de situation dans le dossier Tonali ?

Publié le 20 juin 2020 à 20h45 par La rédaction mis à jour le 20 juin 2020 à 20h52

Annoncé dans le viseur de Leonardo pour venir renforcer le milieu de terrain du PSG, l’international italien de Brescia Sandro Tonali est aujourd’hui promis à l’Inter Milan. Cependant, un nouveau retournement de situation pourrait avoir lieu dans ce dossier…

L’avenir de Sandro Tonali semble toujours incertain. Annoncé dans le viseur du PSG, de l’Inter Milan ou de la Juventus pour la saison prochaine, l’international italien est considéré par beaucoup d’observateurs comme le plus grand talent de sa génération. Cependant, comme révélé par le10sport.com , Sandro Tonali est aujourd’hui promis à l’Inter, mais un retournement de situation semble aujourd’hui se profiler…

La Fiorentina bientôt dans la course ?