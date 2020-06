Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un départ se profile pour ce joueur de Puel !

Publié le 22 juin 2020 à 1h00 par La rédaction

Prêté jusqu’à la fin de la saison en Championship (D2 anglaise) à Middlesbrough, le jeune défenseur central de l’ASSE Harold Moukoudi pourrait bien définitivement poser ses valises de l’autre côté de la Manche…

Harold Moukoudi s’éloigne de plus en plus de l’ASSE. Arrivé gratuitement l'été dernier chez les Verts en provenance du Havre (Ligue 2), le défenseur central camerounais avait tout pour réussir en Ligue 1 chez les Stéphanois. Grand et puissant, Moukoudi a finalement été prêté du côté de Middlesbrough en Championship (D2 anglaise), le joueur étant à la recherche de temps de jeu. Et il pourrait finalement rester plus longtemps de l’autre côté de la Manche…

Middlesbrough prêt à l’acheter ?