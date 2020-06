Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Niang, Camavinga, Traoré... Rennes prévient clairement le PSG et l'OM !

Publié le 22 juin 2020 à 16h30 par Arthur Montagne mis à jour le 22 juin 2020 à 16h48

A l'occasion de la reprise de l'entraînement, Nicolas Holveck s'est présenté en conférence de presse et a fait un point complet sur le mercato. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le président du Stade Rennais ne manie pas la langue de bois.

Le Stade Rennais risque d'animer l'été sur le marché. Qualifié pour la Ligue des Champions, le club breton a bouleversé son organigramme avec l'arrivée de Nicolas Holveck pour succéder à Olivier Létang au poste de président, et celle de Florian Maurice, nouveau directeur sportif des Rouge et Noir. Par conséquent, Rennes est très ambitieux pour cet été. Présent en conférence de presse, Nicolas Holveck a ainsi assuré que le club s'est positionné « sur trois ou quatre joueurs qui ont le niveau Ligue des champions. On se concentre pour le moment sur les arrivées . » Mais un bon mercato passe également par le fait de conserver ses meilleurs joueurs. Et là encore, le nouveau patron rennais se montre ambitieux.

Niang veut partir, mais...

Et le dossier le plus chaud pour le Stade Rennais est surement celui concernant M'Baye Niang. L'OM est effectivement très intéressé par l'international sénégalais, mais comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, pour le moment, le club phocéen n'a toujours pas bougé pour recruter l'ancien Milanais. C'est d'ailleurs ce que Nicolas Holveck a confirmé devant les médias : « M'Baye (Niang) était à la reprise ce matin. Nous n'avons reçu aucune offre. Pas même un coup de téléphone de l'OM . » Toutefois, il a également assuré que M'Baye Niang avait réclamé son départ : « Il a fait part d'évoluer sous d'autres cieux mais pas de manière aussi véhémente que ce que relaye la presse . » Si ce dossier reste donc encore un peu flou, d'autres départs semblent d'ores et déjà à exclure.

Camavinga et Traoré à oublier pour le PSG ?

En effet, Nicolas Holveck n'a pas pu échapper aux questions concernant l'autre joueur très convoité de son effectif : Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain de 17 ans a vu le PSG et le Real Madrid passer à l'action pour le recruter comme révélé par le10sport.com. Mais le président du Stade Rennais ne compte pas lâcher son joyau : « On arrive après une crise incroyable. Quand vous écoutez les grands clubs, je ne suis pas certain que cet été, il y ait de grands mouvements. On a fixé qu’Eduardo Camavinga reste avec nous cette saison. C’est un garçon réfléchi . » Un coup dur pour le PSG, mais ce n'est pas tout puisque Nicolas Holveck s'est également montré optimiste pour la prolongation d'Hamari Traoré, lui aussi convoité par Leonardo : « Les discussions sont bien entamées sur les prolongations de contrat. Ils prennent leur temps mais on a des arguments à faire valoir surtout sur Hamari Traoré et Faitout Maouassa . » Autrement dit, le PSG devra peut-être aller voir un autre club pour se renforcer.

Rennes a des regrets pour Kouassi