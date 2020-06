Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'issue du feuilleton Camavinga est déjà connue !

Publié le 22 juin 2020 à 16h00 par A.M.

Présent en conférence de presse à l'occasion de la reprise de l'entraînement du Stade Rennais, Nicolas Holveck a assuré qu'Eduardo Camavinga ne partirait pas cet été.

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga est déjà l'un des joueurs les plus convoités sur la scène européenne. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG et le Real Madrid sont déjà passés à l'action, mais le jeune milieu de terrain a récemment assuré qu'il n'écoutait pas trop les informations au sujet de son avenir : « Sincèrement, je ne me concentre pas trop sur ça. Certes, ça fait plaisir que de grands clubs s’intéressent à moi, mais à l’inverse, je ne m’intéresse pas trop à ça. Surtout que je suis bien à Rennes. Je laisse mes parents et mes agents gérer cela . » Et pour cause, du côté du Stade Rennais, on ne compte pas lâcher son joyau si tôt.

«Camavinga reste avec nous cette saison»