Foot - Mercato

Mercato : Carlo Ancelotti en course pour une piste de Rennes ?

Publié le 22 juin 2020 à 14h05 par La rédaction mis à jour le 22 juin 2020 à 14h06

Alors que Rennes cherche à faire signer Mohammed Salisu, Everton serait également très intéressé par le profil du défenseur de Valladolid.