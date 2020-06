Foot - Mercato

Mercato - Rennes : Énorme rebondissement dans le dossier Salisu !

Publié le 16 juin 2020 à 19h22 par La rédaction mis à jour le 16 juin 2020 à 19h23

Alors que Rennes semblait avoir bouclé le dossier Mohammed Salisu, un énorme retournement de situation pourrait avoir lieu.