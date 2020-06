Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aubameyang pourrait contrarier Cavani !

Publié le 23 juin 2020 à 15h15 par A.C.

Les routes de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Edinson Cavani, devraient se croiser cet été.

Ça ne fait plus aucun doute : on ne reverra pas Edinson Cavani sous le maillot du Paris Saint-Germain. L’Uruguayen refuserait de poursuivre la saison au-delà du terme de son contrat, préférant plutôt directement rejoindre son nouveau club. Deux pistes concrètes se présenteraient à lui. La première concerne l’Atlético de Madrid, avec qui Cavani aurait un accord depuis cet hiver et l’autre l’Inter, où Antonio Conte est un grand fan.

Aubameyang plutôt que Cavani pour l’Inter ?