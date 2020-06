Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ventes, fair-play financier… Une grande annonce d’Eyraud en coulisses ?

Publié le 23 juin 2020 à 13h45 par T.M.

L’incertitude règne actuellement concernant le mercato estival de l’OM et les ventes qui pourraient en découler. A ce sujet, Jacques-Henri Eyraud aurait fait certaines annonces.

La saison prochaine, l’OM disputera la Ligue des Champions. Une échéance pour laquelle il va falloir se renforcer cet été, mais Jacques-Henri Eyraud doit également vendre. En effet, le club phocéen accuse un déficit d’environ 100M€. Il va donc falloir le réduire sous peine d’être à nouveau sanctionné par le fair-play financier. Des départs sont donc attendus à l’occasion du mercato estival, bien que le club phocéen souhaite rester compétitif. Ce mardi, pour Europe 1 , le président de l’OM a assuré : « Il n’y a pas de soldes à l’OM ». Un message qu’Eyraud aurait également tenu en interne, tout en ouvrant cependant la porte à certains départs de joueurs majeurs.

« Vendre deux, trois joueurs maximum »