Mercato - OM : Une tendance claire pour l’avenir de Florian Thauvin !

Publié le 23 juin 2020 à 13h15 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat à l’OM, Florian Thauvin pourrait rapporter quelques millions d’euros en cas de vente cet été. Toutefois, un départ du Français ne semble pas vraiment d’actualité sur la Canebière.

A quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Florian Thauvin ? Alors que l’international français n’a plus qu’un an de contrat à l’OM, une prolongation semble difficile à imaginer et il pourrait donc se retrouver libre l’été prochain. Un scénario catastrophe qui pourrait être évité avec une vente lors de ce mercato estival. Toutefois, se séparer de Thauvin ne semble pas être dans les plans de l’OM. Au micro de Europe 1 ce mardi, Jacques-Henri Eyraud a lâché : « On aura Thauvin Mandanda et Payet la saison prochaine ? Bien sûr. Notre volonté est de rester le pus compétitif possible, mais sur une base économique pereine ».

« Lui veut rester à l’OM »