Mercato - OM : Cette mise au point pour cet ancien du FC Barcelone !

Publié le 23 juin 2020 à 15h45 par T.M.

A la recherche de son « Head of Football », Jacques-Henri Eyraud penserait notamment à Pep Segura. Un proche de ce dernier en a d’ailleurs dit plus à son sujet.

Qui sera le « Head of Football » tant recherché par Jacques-Henri Eyraud ? Après s’être séparé d’Andoni Zubizarreta, le président de l’OM cherche à qui confier les clés du sportif du club phocéen. Une recherche qui dure depuis de longues semaines désormais. Alors qu’Olivier Pickeu semblait être le favori pour ce poste, d’autres noms sont apparus ces derniers jours. Cela a été le cas de Pep Segura. Ancien manager du FC Barcelone, l’Espagnol pourrait donc imiter Zubizarreta en passant du club catalan à l’OM. D’ailleurs, Segura pourrait apporter un véritable plus au club phocéen…

« C’est l’homme idéal »