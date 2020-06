Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation de taille sur le dossier Olivier Pickeu !

Publié le 23 juin 2020 à 12h45 par T.M.

Ces derniers jours, le dossier Olivier Pickeu semble avoir pris un peu de plomb dans l’aile du côté de l’OM. Pour autant, cette arrivée ne serait pas encore à écarter du côté de la Canebière.

L’actualité de l’OM est actuellement rythmée par la recherche du « Head of Football », le successeur d’Andoni Zubizarreta. Pour oublier l’Espagnol, Jacques-Henri Eyraud semble d’ailleurs avoir plusieurs noms en tête. Dernièrement, ce sont les options Pep Segura et Pablo Longoria qui sont apparues, venant ainsi s’ajouter au dossier Olivier Pickeu. Ancien manager du SCO d’Angers, ce dernier semblait d’ailleurs il y a quelques jours encore la grande priorité de l’OM pour prendre les commandes du sportif. Toutefois, ce dossier ne semble pas être si avancé que cela. Faut-il alors oublier une arrivée de Pickeu du côté de la Canebière ?

« Ce n’est pas fini avec l’OM »