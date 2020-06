Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà le clap de fin dans le feuilleton Lautaro Martinez ?

Publié le 23 juin 2020 à 12h30 par A.C.

Le FC Barcelone pourrait être contraint de jeter l'éponge pour Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter. Explications...

L’été dernier, le long feuilleton Neymar a rythmé le mercato. Les négociations entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont duré des longs mois, pour que finalement le Brésilien ne reste à Paris. Et si cela se reproduisait, avec Lautaro Martinez ? Ce dernier est en quelque sorte le successeur de Neymar, comme grande obsession du Barça. Lionel Messi en personne milite pour son arrivée... mais les négociations semblent bien se diriger droit dans le mur ! Ces dernières semaines, nous avons analysé pour vous ce dossier et nous avons déjà fait état d’un gel total des négociations. Nicolo Schira confirme en quelque sorte ce sur place, puisque la dernière offre du FC Barcelone, qui comprend une somme de 70M€ plus Junior Firpo, a été jugé insuffisante par l’Inter. La date du 7 juillet, après laquelle la clause de 111M€ de Lautaro Martinez expirera, s’approche d’ailleurs à grands pas...

La Ligue espagnole pourrait porter un coup fatal au Barça

Un autre obstacle devrait se mettre en travers de la route du FC Barcelone... et cette fois-ci il arrive d’Espagne ! D'après les informations de Gianluca Di Marzio, ce mardi, Javier Tebas devrait annoncer une décision forte : les grands clubs de la Liga ne pourront réinvestir sur le mercato que 25 ou 30% de l’argent reçu par la vente de joueurs, cet été. Victime de ses recrutements ambitieux et très dépensiers de ces dernières saisons, avec Antoine Griezmann, Philippe Coutinho ou encore Ousmane Dembélé, le Barça n’avait déjà pas les moyens suffisant pour lever la clause de 111M€ de Lautaro Martinez, ni d’ailleurs de formuler une offre à la hauteur des attentes de l’Inter. Désormais, l’attaquant argentin devient un rêve inaccessible.

