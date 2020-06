Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se complique pour Lautaro Martinez ?

Publié le 23 juin 2020 à 9h30 par A.C.

Le FC Barcelone ne semble pas encore proche de boucler les négociations pour Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter.

On ne sait plus où donner de la tête. En Espagne, la presse annonce que Lautaro Martinez serait prêt à faire des pieds et des mains, pour rejoindre Lionel Messi au FC Barcelone. Le son de cloche est différent en Italie, où l’on explique que l’attaquant est heureux à Milan. C’est le cas de Giuseppe Marotta. « Lautaro n’a jamais demandé à partir, pendant tous ses mois, il ne s’est jamais exprimé en demandant à être libéré » a assuré tout récemment l’administrateur délégué de l’Inter... peut-être pour mettre la pression sur le Barça !

Ça coince entre le Barça et l'Inter...

Car les semaines passent et aucun accord ne semble encore être en vue. Ce mardi, Nicolo Schira rappelle que si Lautaro Martinez a trouvé un terrain d’entente avec le FC Barcelone, concernant un salaire de 12M€ par an, les deux clubs sont encore très loin d’un accord. L’Inter aurait en effet rejeté l’énième offre faite par le Barça, qui comprenait un montant de 70M€ ainsi que Junior Firpo. Le journaliste italien explique toutefois que le club milanais garderait un œil attentif sur Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal, favori en cas de départ de Lautaro Martinez.