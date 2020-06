Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG, la cause des soucis du Barça pour Lautaro Martinez ?

Publié le 22 juin 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone semble faire des pieds et des mains en interne auprès de l’Inter pour recruter Lautaro Martinez à l’intersaison, sans pour autant faire de folies financières. Le PSG aurait joué un sale tour au Barça en finalisant le transfert de Mauro Icardi et ainsi, en renflouant les caisses de l’Inter, moins encline à vendre Lautaro Martinez désormais.

Ce n’est plus vraiment un secret pour personne. Depuis de longs mois, le FC Barcelone travaille en coulisses pour mener à bien la signature de Lautaro Martinez. Lionel Messi en personne, lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo , a fait part de sa volonté de témoigner de l’arrivée de son compatriote au Barça. « Ça serait énorme d’associer Suarez et Lautaro Martinez ? Je souhaite que tout le monde puisse venir. Lautaro ressemble énormément à Luis. (…) Luis a beaucoup d’expérience et il pourrait aider à l’adaptation de Lautaro dans le club et dans le championnat. Mais ce ne sont que des suppositions » . Cependant, le club blaugrana est en proie à de grosses difficultés financières et la crise économique engendrée par le Covid-19 n’a certainement pas arrangée la situation catalane. Ainsi, le FC Barcelone éprouverait les plus grandes difficultés à trouver un accord avec l’Inter dans l’opération Lautaro Martinez. De quoi permettre à MD d’assurer qu’Éric Abidal, secrétaire technique du Barça , comptait jouer la montre dans ce dossier en attendant le mois d’août et la fin de la Ligue des champions pour concrétiser cette opération.

L’Inter met les choses au clair pour Lautaro Martinez

Témoignant des multiples rumeurs envoyant Lautaro Martinez au FC Barcelone, alors que l’Argentin dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023, Giuseppe Marotta a profité de la rencontre entre l’Inter et la Sampdoria dimanche soir afin de calmer les ardeurs du Barça pour le numéro 10 de l’Inter. « Lautaro est flatté par l'intérêt des grands clubs, c'est humain qu'il ait un intérêt pour ces clubs, mais il y a une volonté de notre part de le garder, et il n'a jamais montré un désir de partir. Je suis très optimiste qu’il reste ». L’administrateur délégué de l’Inter voit donc Lautaro Martinez ne pas répondre favorablement aux sirènes du FC Barcelone et poursuivre sa progression au sein du club nerazzurri. Calciomercato.com en a rajouté une couche ces dernières heures en lâchant une petite bombe. Selon les informations recueillies par le média transalpin, l’attaquant du club lombard n’aurait jamais demandé de bon de sortie pour pouvoir quitter l’Inter cet été. Mais qu’en est-il vraiment. À en croire la presse ibérique, la vérité serait tout autre concernant les intentions de Lautaro Martinez. Le FC Barcelone serait cependant dos au mur dans ce dossier et le PSG ne serait pas étranger à cette situation.

Des difficultés causées par Leonardo et le transfert d’Icardi au PSG ?