Mercato - PSG : Ce club de L1 qui affiche un énorme regret pour Kouassi !

Publié le 22 juin 2020 à 17h15 par A.M.

A l'occasion de son passage en conférence de presse, Nicolas Holveck, président du Stade Rennais, confirme que le club breton a bien soumis une offre à Tanguy Kouassi.

Comme révélé par le10sport.com, Florian Maurice, récemment nommé au poste de directeur sportif du Stade Rennais, a tout tenté pour convaincre Tanguy Kouassi de rejoindre le club breton. Selon nos informations, le Stade Rennais lui a offert un contrat de quatre ans avec un salaire avoisinant les 2M€ par an ainsi qu'une prime à la signature comprise entre 2 et 3M€. Mais cela n'a pas suffi puisque le jeune défenseur formé au PSG va quitter la capitale avant la signature de son premier contrat professionnel afin de s'engager avec le Bayern Munich.

«Kouassi a préféré partir au Bayern Munich»