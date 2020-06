Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Très remonté, Leonardo prend une énorme décision dans ce dossier sensible !

Publié le 22 juin 2020 à 14h15 par A.M.

Un temps annoncé proche de signer son premier contrat professionnel au PSG, Tanguy Kouassi devrait finalement rejoindre le Bayern Munich. Et Leonardo semble très remonté contre l'entourage du joueur.

C'est un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. Tanguy Kouassi, considéré comme l'un des plus gros talents du centre de formation du club de la capitale, ne devrait pas signer son premier contrat professionnel avec le PSG. En effet, le défenseur central qui vient de fêter ses 18 ans devrait s'engager avec le Bayern Munich dans les prochains jours. Comme révélé par le10sport.com, il touchera un salaire compris entre 2,5M€ et 3M€ par an ainsi qu'une prime à la signature allant de 1 à 2M€. Un dossier que Leonardo ne semble toujours pas avoir digéré.

Leonardo veut black-lister l'agent de Kouassi