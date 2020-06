Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort d’Eyraud pour le prochain «Head of Football» !

Publié le 23 juin 2020 à 10h15 par T.M.

A la recherche du successeur d’Andoni Zubizarreta, le « Head of Football », Jacques-Henri Eyraud a tenu à faire passer un message fort au sujet du profil recherché.

Après s’être séparé d’Andoni Zubizarreta, l’OM est entré dans la phase 2 du projet de Frank McCourt. Alors que cela se fera toujours avec André Villas-Boas, lui qui voulait pourtant partir, Jacques-Henri Eyraud est toutefois toujours à la recherche du successeur de l’Espagnol, de celui qui doit être aux commandes du sportif. En quête d’un « Head of Football », le président marseillais voit les noms de multiplier dans les médias à l’instar d’Olivier Pickeu, Pep Segura ou encore Pablo Longoria. Cette recherche anime donc l’actualité de l’OM et ce mardi, au micro de Europe 1 , Eyraud en a dit plus à ce sujet, évoquant même la possibilité que l’heureux élu soit issu de la diversité, un sujet qui revient énormément en ce moment avec le contexte actuel à travers le monde.

« Le vrai critère, ce sera le talent et la compétence »