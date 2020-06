Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar vers un échange légendaire avec Griezmann ? La réponse !

Publié le 23 juin 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Régulièrement évoquée ces derniers mois et notamment par la presse espagnole, l’idée d’un deal XXL entre le PSG et le FC Barcelone pour Neymar et Antoine Griezmann n’aurait aucune chance d’aboutir selon l’entourage de l’attaquant français.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar avait tout fait pour quitter le Parc des Princes et retourner au FC Barcelone l’été dernier. Mais faute d’accord financier entre les deux clubs, l’attaquant brésilien n’avait pas pu atteindre cet objectif. Et avec les difficultés financière entraînées par la crise sanitaire du Covid-19 , le Barça ne semble clairement pas avoir les fonds pour rapatrier Neymar. Néanmoins, l’idée d’un échange XXL avec Antoine Griezmann pourrait-elle être réalisable avec le PSG pour cet été ?

Le clan Griezmann ne croit pas à un échange avec Neymar