Mercato - Barcelone : Tout est déjà réglé pour le mercato 2020 de Griezmann !

Publié le 23 juin 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations à ce sujet et les difficultés rencontrées par Antoine Griezmann depuis son arrivée au FC Barcelone, le club catalan assure que l’international français ne bougera pas durant le mercato estival.

Antoine Griezmann le savait lorsqu’il a décidé de quitter l’Atlético de Madrid en 2019 pour rejoindre le FC Barcelone qui le courtisait depuis plusieurs années : la concurrence dans le secteur offensif serait autrement plus compliquée à gérer que chez les Colchoneros , où il était le chef d’orchestre de Diego Simeone. Barré notamment par la présence de Lionel Messi, Griezmann n’a pas pu évoluer dans son rôle de prédilection au Barça, et ses performances s’en sont logiquement ressenties. L’attaquant français peine à retrouver son meilleur niveau, et un éventuel départ de Barcelone a même été évoqué à son sujet ces derniers mois… Mais qu’en est-il vraiment ?

Griezmann ne bougera pas

L’Equipe dégage une tendance claire dans ses colonnes ce mardi concernant l’avenir d’Antoine Griezmann, et selon le quotidien sportif, l’international français n’aurait aucunement l’intention de bouger du FC Barcelone cet été. Bien déterminé à s’imposer en Catalogne et à finir par soulever un jour la Ligue des Champions, Griezmann devra donc finir par retrouver son meilleur niveau et faire son trou au Barça, d’autant que sa direction pourrait finir par s’impatienter : « On a recruté Antoine pour être décisif dans les grands rendez-vous, pas dans les petits matches », indique d’ailleurs une source du club blaugrana dans L’Equipe . Le message est donc passé…

La saison prochaine s’annonce compliquée

Toutefois, comment espérer un retour soudain d’Antoine Griezmann au plus haut niveau, surtout dans ce contexte collectif un peu délicat où le natif de Mâcon ne peut pas évoluer à son meilleur poste ? Difficile pour le moment d’y voir très clair à ce sujet, d’autant que Griezmann pourrait bien évoluer avec une menace supplémentaire la saison prochaine à Barcelone : Philippe Coutinho. L’international brésilien ne sera pas conservé par le Bayern Munich à l’issue de son prêt, et il appartient toujours au club catalan. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Pep Guardiola a coché le nom de Coutinho du côté de Manchester City, mais en cas d’échec, Antoine Griezmann pourrait donc être contraint de composer avec un nouveau concurrent de premier choix.