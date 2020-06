Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation de taille sur le dossier Havertz !

Foot - Mercato - Real Madrid

Ciblé par le Real Madrid, Kai Havertz pourrait finalement ne pas quitter le Bayer Leverkusen cet été. Malgré les nombreux intérêts de plusieurs clubs, aucun d’entre eux n’auraient transmis une offre au club allemand.

Auteur de 16 buts et 9 passes décisives cette saison sous les couleurs du Bayer Leverkusen, Kai Havertz a attiré les regards des plus grosses écuries européennes à seulement 21 ans. Parmi elles, le Real Madrid souhaiterait s’attacher les services de la pépite allemande. Séduit par le joueur allemand très polyvalent, Zinédine Zidane aurait demandé à ses dirigeants de préparer cette opération comme vous l’avait révélé le10sport.com le 19 mai dernier. Aussi dans le viseur du Bayern Munich, de Manchester United, du FC Barcelone, de Liverpool ou encore même du PSG, Havertz pourrait toutefois rester au Bayer Leverkusen l’été prochain car aucun club n’aurait passé le seconde dans ce dossier.

C’est en tout cas ce qu’affirme Fabrizio Romano via son compte Twitter . Le Bayer Leverkusen n'aurait pour le moment reçu aucune offre pour Kai Havertz. De nombreux clubs bougeraient tout de même comme Chelsea rajoute le journaliste italien. L’intérêt des Blues avait été d’ailleurs évoqué quelques jours plus tôt par Nicolo Schira. Le journaliste avait effectivement annoncé que le club londonien serait en pole position pour s’offrir l’international allemand. Le Real Madrid est-il en danger ? Réponse dans les prochaines semaines.

Chelsea are pushing as many other clubs... nothing decided yet and Bayer Leverkusen at the moment have not received any official bid. Needs a bit of time and we’ll see