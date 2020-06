Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'ASSE ne perdrait pas espoir pour Aouchiche !

Publié le 23 juin 2020 à 21h15 par La rédaction

Alors qu'il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG, Adil Aouchiche est très courtisé par Arsenal ou le Bayern Munich. Mais l’ASSE ne semble pas résignée à l'idée de le faire signer et en fait toujours sa priorité numéro 1.

Quel sera le prochain club d’Adil Aouchiche ? Grand espoir du PSG, le milieu de terrain ne signera pas son premier contrat professionnel avec le club parisien faute de garanties données par Leonardo. Libre le 30 juin, de nombreux clubs sont venus aux renseignements pour s’offrir le milieu du PSG. Alors que les noms d'Arsenal ou du Bayern Munich, révélé en exclusivité sur le 10sport.com, sont évoqués ces dernières semaines, l’ASSE semblerait toujours déterminée à le recruter. En effet, l’ASSE posséderait une longueur d'avance sur ses poursuivants avec la visite médicale qui a déjà été faite au sein du club stéphanois. Claude Puel ne voudrait pas laisser passer sa chance et s’en donnerait tous les moyens.

Aouchiche, la priorité de Puel