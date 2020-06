Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros rebondissement à prévoir dans le dossier Aouchiche ?

Publié le 23 juin 2020 à 14h45 par Th.B.

Le PSG devrait perdre Adil Aouchiche, lui qui aurait fait savoir à Leonardo son choix de partir à contrecoeur. De quoi donner des idées à Arsenal, en quête de jeunes talents.

Après Tanguy Kouassi qui s’est déjà mis d’accord pour un contrat de quatre ans avec le Bayern Munich, comme le10sport.com vous l’assurait la semaine dernière, le PSG devrait perdre un autre de ses titis cet été, et ce avant qu’il ne signe son premier contrat professionnel avec le club de la capitale. En effet, RMC Sport a révélé le 20 juin dernier qu’Adil Aouchiche aurait fait part à Leonardo de sa décision de ne pas s’engager avec le PSG afin de se lancer un autre challenge ailleurs. Une décision qui aurait été prise à « contrecoeur » selon les informations recueillies par le média. Le10sport.com évoquait des intérêts de clubs allemands comme le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen pour le milieu de terrain de 17 ans. Un autre cador européen en pincerait pour Aouchiche.

Arsenal dans le coup, mais…